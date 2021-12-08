Путин пошутил на тему санкций

В ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых российского лидера попросили осветить тему рестрикций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — подчеркнул Путин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера о серьезных санкциях, которые введёт США в случае нападения России на Украину. В то же время Байден отметил, что не собирается вводить войска США на территорию Украины.

