Путин пошутил на тему санкций

Президент России Владимир Путин шутливо ответил на вопрос о санкциях. Об этом сообщает РИА Новости.

США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2»

В ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых российского лидера попросили осветить тему рестрикций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — подчеркнул Путин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера о серьезных санкциях, которые введёт США в случае нападения России на Украину. В то же время Байден отметил, что не собирается вводить войска США на территорию Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СанкцииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры