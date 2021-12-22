«Последние конвульсии США»: В Госдуме ответили на обвинения в нарушении норм ВТО

Офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Американское ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении РФ обязательств перед ВТО. Также США обвинили Россию в расширении государственного контроля над экономикой.

«Механизмы ВТО не работают. Китай, который придерживается правил ВТО, неоднократно подавал в суд на США за дискриминацию китайских товаров на американских рынках. Мы были свидетелями откровенного шантажа и рэкета, когда крупнейшие европейские компании, такие как Volkswagen и другие, платили мало чем мотивированные штрафы. Поэтому попытки обвинить Россию в нарушении принципа ВТО говорят только о том, что мы проводим эффективную политику по развитию национальной экономики. К сожалению, судьи живут в определенных средах и понимают, что США используют беззастенчиво все методы, в том числе и давление на конкретных судей. Я думаю, что наша проактивная позиция и боевая готовность наших вооруженных сил не позволит США, как в прошлые годы, пользоваться какими-то преимуществами. Мне кажется, что время неуклюжей гегемонии, лишенной аргументации, завершается, и это последние конвульсии, свидетелями которых мы являемся», - отметил Гутенев.

Депутат напомнил, что Китай, который придерживается правил ВТО, уже неоднократно подавал в суд на США по поводу дискриминации китайских товаров на американских рынках.

«Сейчас можно сказать, что в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, где есть преференции для закупки отечественных товаров за счет госсредств, было приобретено товаров на сумму около пяти триллионов рублей. Это позволило нашим предприятиям нарастить объемы производства, провести импортозамещение на внутреннем рынке. А что касается США и их сателлитов, то нам необходимо ставить в приоритет восстановление масштабов своей промышленности, своей национальной экономики. Нам нужно проводить политику, ориентированную только на собственные интересы и не учитывать те сигналы, которые раздаются от откровенных недоброжелателей России. Нормы ВТО размыты настолько, что порой судьи ВТО сами не видят этих границ. Нужно вспомнить, что, когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, мы взяли на себя определенные обязательства. Мы их, к сожалению, соблюдаем, но, тем не менее, нас это не защищает от немотивированных санкций, которые нарушают и принципы ВТО, и принципы международного права. Мы здесь, к сожалению, не можем использовать механизмы ВТО, поскольку они не работают», - резюмировал Гутенев.

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что США ищут любые инструменты, в том числе санкционные, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.

