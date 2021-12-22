Без Apple и Samsung: Что ждет россиян в случае новых санкций США
Аналитик Денис Кусков уверен, что компании-лидеры не подарят рынок Китаю и не оставят россиян без айфонов.
США, ограничив экспорт смартфонов в Россию, потеряют большую долю рынка и подарят прибыль китайским компаниям, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает варианты новых ограничений на экспорт в Россию, если Москва введет войска на территорию Украины, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента США Джо Байдена.
Отмечается, что речь идет о «чрезвычайных» мерах по ограничению экспорта: Россию могут лишить возможности импорта смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, поставок «из многих других секторов».
«Конечно, большая часть смартфонов, которые продаются в России, так или иначе связаны с американским рынком – это компания Apple, это Samsung корейский, который не будет противодействовать под гнетом санкций, если запретят возможности поставок в Россию. Есть китайские компании Huawei, HONOR и другие, которые будут поставляться в любом случае. Я думаю, что какого-то катаклизма не будет, даже если это распространится не только на смартфоны, но на телевизоры, холодильники. Сейчас большой процент того, что находится не в странах, на которые могут повлиять США», - отметил Кусков.
По его словам, на подобные ограничения не согласятся сами американские компании, которые в этом случае потеряют большую долю рынка.
«Основная категория людей, которая пользуется айфонами, это люди с высоким благосостоянием. Они, в крайнем случае, могут купить их при поездках за рубеж. Все остальное можно будет решить. Надо понимать, что если они от чего-то нас отключают, то теряют достаточно большой рынок, и компании это понимают прекрасно. Поэтому в данном контексте надеемся, что этого не произойдет», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО.
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