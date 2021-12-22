Без Apple и Samsung: Что ждет россиян в случае новых санкций США

США, ограничив экспорт смартфонов в Россию, потеряют большую долю рынка и подарят прибыль китайским компаниям, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает варианты новых ограничений на экспорт в Россию, если Москва введет войска на территорию Украины, об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что речь идет о «чрезвычайных» мерах по ограничению экспорта: Россию могут лишить возможности импорта смартфонов, компонентов для самолетов и автомобилей, поставок «из многих других секторов».

«Конечно, большая часть смартфонов, которые продаются в России, так или иначе связаны с американским рынком – это компания Apple, это Samsung корейский, который не будет противодействовать под гнетом санкций, если запретят возможности поставок в Россию. Есть китайские компании Huawei, HONOR и другие, которые будут поставляться в любом случае. Я думаю, что какого-то катаклизма не будет, даже если это распространится не только на смартфоны, но на телевизоры, холодильники. Сейчас большой процент того, что находится не в странах, на которые могут повлиять США», - отметил Кусков.