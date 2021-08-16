Иноземцев: России всё равно, признает ли США ее экономику рыночной

«Это происходит (заявления США – прим. НСН) на фоне ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Речь идет о том, насколько они боятся европейской зависимости от российского газа. Безусловно, все эти дела с американскими бизнесменами, типа дела Калви (американец Майкл Калви, фигурант дела Baring Vostok – прим. НСН), тоже могут на это влиять. Я думаю, что это мягкий способ давления, но при этом не вижу прямых возможностей превратить это в какой-то серьезный фактор экономической дестабилизации», - сказал Иноземцев.

По его словам, данная инициатива предполагает возможное решение одной конкретной страны, США, но не международных организаций.

«В данном случае речь идет не о ВТО или ООН, а об отдельной стране. Она дает рекомендации своим компаниям действовать в отношениях с другой страной соответствующим образом в зависимости от ее статуса. Это касается и торговых преференций, и пошлин, и так далее», - пояснил экономист.

При этом Иноземцев выразил уверенность, что речь не идет о каких-то дополнительных антироссийских санкциях.

«Даже без подобных пересмотров мы видели, как американцы могут пойти на жесткие санкции в отношении других стран, в том числе по политическим мотивам. Вопрос о том, рыночная или нерыночная экономика в стране, по большому счету, на это не влияет. Против России вводились санкции европейцами и американцами, несмотря на то, что она является страной с рыночной экономикой. Если она не будет таковой, я не думаю, что ситуация сильно изменится в худшую или лучшую сторону», - отметил директор Центра исследований постиндустриального общества.

Он убежден, что Россия является страной с рыночной экономикой, а лишение ее этого статуса не принесет какие-то выгоды США.

«В России, безусловно, экономика рыночная. Конечно, есть отклонения, связанные с государственным ценообразованием и контролем над экономикой. Но даже в большинстве тех секторов, где государство имеет очень большое влияние, например в банковском, существует достаточно активная конкуренция, которая исключает возможность разговоров о нерыночном ценообразовании. Я думаю, здесь определенный баланс между экономикой и политикой, но я бы точно не стал говорить о том, что американцы вытесняют Россию с каких-то рынков ради собственной выгоды. Совершенно точно этот процесс запущен на фоне каких-то политических осложнений между странами. Но нельзя говорить о том, что Америке будет выгодно, если Россию признают страной с нерыночной экономикой», - заключил собеседник НСН.



Как отмечают в Минторге США, расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, напоминает «Интерфакс».