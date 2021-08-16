Иноземцев: России всё равно, признает ли США ее экономику рыночной
Санкции против России могут вводить вне зависимости от того, рыночная в ней экономика или нет, сказал НСН Владислав Иноземцев.
России не грозит экономическая дестабилизация от возможного решения США лишить ее статуса страны с рыночной экономикой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
Ранее сообщалось, что США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Соответствующее заявление сделал Минторг США.
«Это происходит (заявления США – прим. НСН) на фоне ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Речь идет о том, насколько они боятся европейской зависимости от российского газа. Безусловно, все эти дела с американскими бизнесменами, типа дела Калви (американец Майкл Калви, фигурант дела Baring Vostok – прим. НСН), тоже могут на это влиять. Я думаю, что это мягкий способ давления, но при этом не вижу прямых возможностей превратить это в какой-то серьезный фактор экономической дестабилизации», - сказал Иноземцев.
По его словам, данная инициатива предполагает возможное решение одной конкретной страны, США, но не международных организаций.
«В данном случае речь идет не о ВТО или ООН, а об отдельной стране. Она дает рекомендации своим компаниям действовать в отношениях с другой страной соответствующим образом в зависимости от ее статуса. Это касается и торговых преференций, и пошлин, и так далее», - пояснил экономист.
При этом Иноземцев выразил уверенность, что речь не идет о каких-то дополнительных антироссийских санкциях.
«Даже без подобных пересмотров мы видели, как американцы могут пойти на жесткие санкции в отношении других стран, в том числе по политическим мотивам. Вопрос о том, рыночная или нерыночная экономика в стране, по большому счету, на это не влияет. Против России вводились санкции европейцами и американцами, несмотря на то, что она является страной с рыночной экономикой. Если она не будет таковой, я не думаю, что ситуация сильно изменится в худшую или лучшую сторону», - отметил директор Центра исследований постиндустриального общества.
Он убежден, что Россия является страной с рыночной экономикой, а лишение ее этого статуса не принесет какие-то выгоды США.
«В России, безусловно, экономика рыночная. Конечно, есть отклонения, связанные с государственным ценообразованием и контролем над экономикой. Но даже в большинстве тех секторов, где государство имеет очень большое влияние, например в банковском, существует достаточно активная конкуренция, которая исключает возможность разговоров о нерыночном ценообразовании. Я думаю, здесь определенный баланс между экономикой и политикой, но я бы точно не стал говорить о том, что американцы вытесняют Россию с каких-то рынков ради собственной выгоды. Совершенно точно этот процесс запущен на фоне каких-то политических осложнений между странами. Но нельзя говорить о том, что Америке будет выгодно, если Россию признают страной с нерыночной экономикой», - заключил собеседник НСН.
Как отмечают в Минторге США, расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России. США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, напоминает «Интерфакс».
В начале августа фигуранты дела Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Филипп Дельпаль были приговорены судом к условным срокам лишения свободы. Калви получил 5,5 лет, Дельпаль - 4,5 года.
Ранее, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский говорил «Радиоточке НСН», что любое обвинительное решение, даже условный приговор по делу Калви, лишь подчеркнет непривлекательность бизнес-климата России.
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