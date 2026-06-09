НИКАКОГО РЕЗЕРВА

Согласно исследованию, лишь 14% компаний смогли вернуть всех сотрудников, кому направляли предложение. В 67% предприятий вновь трудоустроились лишь несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь работников.

Среди причин, по которым люди все же возвращаются, - достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение повышения (по 10%) и общий интерес к работе (9%). Еще 7% отнесли к важным факторам стабильность предприятия, а 2% назвали среди причин для возвращения смену руководства.

При этом в России также наблюдается дефицит кадрового резерва. Как заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития Максим Решетников, без новых источников поступлений на рынок труда РФ государству будет сложно обеспечить экономический рост.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков в разговоре с НСН заметил, что в текущих реалиях необходимо развивать программы переподготовки не только вчерашних студентов, а людей с профессиональным опытом.