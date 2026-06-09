Возвращение бывших: Как компании РФ хотят победить дефицит кадров
За последний год 48% российских работодателей направили приглашения бывшим сотрудникам, но только 14% компаний смогли вновь привлечь желаемых работников выгодными условиями.
Почти половина компаний в России хотят вернуть бывших сотрудников, следует из исследования SuperJob.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, основанную на ответах тысячи респондентов, за последний год приглашения бывшим сотрудникам направляли 48% компаний. Для сравнения годом ранее показатель составлял 32%.
НИКАКОГО РЕЗЕРВА
Согласно исследованию, лишь 14% компаний смогли вернуть всех сотрудников, кому направляли предложение. В 67% предприятий вновь трудоустроились лишь несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь работников.
Среди причин, по которым люди все же возвращаются, - достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение повышения (по 10%) и общий интерес к работе (9%). Еще 7% отнесли к важным факторам стабильность предприятия, а 2% назвали среди причин для возвращения смену руководства.
При этом в России также наблюдается дефицит кадрового резерва. Как заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэкономразвития Максим Решетников, без новых источников поступлений на рынок труда РФ государству будет сложно обеспечить экономический рост.
Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков в разговоре с НСН заметил, что в текущих реалиях необходимо развивать программы переподготовки не только вчерашних студентов, а людей с профессиональным опытом.
«У нас практически исчерпаны возможности экстенсивного наращивания рабочей силы, у нас просто нет лишних людей. Остается работать с теми, что есть, это молодежь, люди предпенсионного и пенсионного возраста», - сказал он.
Ранее основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова также сообщила НСН, что около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников. По ее словам, российские компании сегодня заинтересованы в сотрудниках старше 40 лет, а через 10-15 лет ключевой категорией соискателей работы станут пенсионеры.
«Есть дефицит кадров. Поэтому на соискателей 50+ смотрят активно. Немного еще не поменялось сознание бизнеса, но мы придем к тому, что пенсионеры будут одной из целевых аудиторий для работодателя», - объяснила Митронова.
ЕСТЬ ЛИ СОКРАЩЕНИЯ?
В ряде СМИ отмечали тенденцию к сокращению штата сотрудников в российских компаниях. В частности, сообщалось, что небольшие «чистки» в целях оптимизации с начала года начались в 18% организаций.
Как подчеркнула в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в случае увольнения не стоит поддаваться панике и соглашаться подписывать заявление на увольнение под давлением работодателя. Однако, по ее словам, российские компании стремятся скорее не к сокращению, а расширению штата.
«Если в 2023 году только 10% организаций предупреждали, что предстоит сокращение на год, то в 2025 году мы наблюдали уже 25% организаций в среднем по России. В 2026 году сложилась такая ситуация, что 7% организаций предупредили о сокращении. Для сравнения, в 2023 году количество персонала увеличило 53% организаций. В 2025 году уже 43%, а в текущем 2026 году о расширении штата предупредили 35% организаций. То есть 7% заявили о необходимости сокращения, 35% заявили о расширении в связи с получением госзаказов, открытием новых производств. То есть мы понимаем, что у нас просто сокращается число вакансий, в том числе, в благополучных регионах», - сообщала она.
Помимо возможного сокращения поводом для дискуссий остается и применение искусственного интеллекта (ИИ) при подборе персонала. Опрос портала SuperJob показал, что большинство опрошенных (57%) относится к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй (50%) считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне.
Как уточнил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, ИИ далеко не всегда объективно оценивает навыки соискателя, поэтому его использование при проверке резюме часто воспринимают негативно.
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