Без юристов и айтишников: Где российская экономика возьмет кадровые резервы
Роман Волков заявил НСН, что необходимо развивать программы переподготовки не только вчерашних студентов, а людей с профессиональным опытом.
В России исчерпана возможность расширения кадрового резерва, поэтому придется делать акцент на переобучении на более востребованные специальности, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
Без новых источников поступлений на рынок труда РФ государству будет сложно обеспечить экономический рост. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он указал, что ведомство совместно с Минтруда разрабатывает меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда. По его словам, еще существуют резервы в областях молодого и старшего населения. Волков раскрыл, какие есть методы увеличения резервов.
«У нас практически исчерпаны возможности экстенсивного наращивания рабочей силы, у нас просто нет лишних людей. Остается работать с теми, что есть, это молодежь, люди предпенсионного и пенсионного возраста. Что здесь можно делать государству? У нас проблема кадрового голода не тотальная, а локальная – по отраслям и территориям. Во-первых, можно развивать программы переподготовки, не только вчерашних студентов, а людей с профессиональным опытом. Во-вторых, это повышение мобильности людей, транспортной доступности, чтобы у нас была модель США в каком-то смысле. Там человек может переехать в другой штат, если нашел работу там. У нас пока не так часто такая схема работает», - отметил он.
Также он призвал менять систему образования в целом, делать ее боле гибкой.
«Отдельно необходимо сказать о модификации государственной системы образования. У нас сейчас не очень гибкая система, нет механизмов взаимодействия с рынком. Те специалисты, которых мы готовим сейчас, не факт, что они будут востребованы уже через пять лет. В 90-е годы у нас, например, был всплеск на экономистов и юристов, все вузы стали открывать такие факультеты. Потом образовался профицит этих специальностей. Не так давно похожая ситуация была с айтишниками. Сейчас придется менять профессии именно тем людям, которые уже имеют специальность», - заключил собеседник НСН.
Работодателям нравятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому ограничения для них должны быть сняты, а в будущем следует перейти к роботизации на заводах, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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