«У нас практически исчерпаны возможности экстенсивного наращивания рабочей силы, у нас просто нет лишних людей. Остается работать с теми, что есть, это молодежь, люди предпенсионного и пенсионного возраста. Что здесь можно делать государству? У нас проблема кадрового голода не тотальная, а локальная – по отраслям и территориям. Во-первых, можно развивать программы переподготовки, не только вчерашних студентов, а людей с профессиональным опытом. Во-вторых, это повышение мобильности людей, транспортной доступности, чтобы у нас была модель США в каком-то смысле. Там человек может переехать в другой штат, если нашел работу там. У нас пока не так часто такая схема работает», - отметил он.

Также он призвал менять систему образования в целом, делать ее боле гибкой.

«Отдельно необходимо сказать о модификации государственной системы образования. У нас сейчас не очень гибкая система, нет механизмов взаимодействия с рынком. Те специалисты, которых мы готовим сейчас, не факт, что они будут востребованы уже через пять лет. В 90-е годы у нас, например, был всплеск на экономистов и юристов, все вузы стали открывать такие факультеты. Потом образовался профицит этих специальностей. Не так давно похожая ситуация была с айтишниками. Сейчас придется менять профессии именно тем людям, которые уже имеют специальность», - заключил собеседник НСН.

Работодателям нравятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому ограничения для них должны быть сняты, а в будущем следует перейти к роботизации на заводах, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

