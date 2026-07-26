Минобороны: ВС РФ поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск
Вооруженные силы РФ поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту «Черноморск». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что в течение дня российские войска продолжали наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.
Согласно сообщению Минобороны, с применением высокоточного оружия морского базирования и ударных беспилотников были атакованы как сам терминал в «Черноморске», так и морское судно типа «балкер», следовавшее морем южнее Одессы и осуществлявшее доставку военных грузов.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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