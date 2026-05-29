«В нашей практике 40+ сейчас самые востребованные кандидаты: уже хороший опыт, еще много куда можно расти. Самый запрашиваемый возраст у компаний – 30-35+, 40-45+. Также бизнес сейчас хорошо разворачивается в сторону пенсионеров. Есть исследования о том, что через 10-15 лет пенсионер – это одна из целевых аудиторий, на которую будет нацелен бизнес. Работодатели уже смотрят на эту категорию активно. Есть дефицит кадров. Поэтому на соискателей 50+ смотрят активно. Немного еще не поменялось сознание бизнеса, но мы придем к тому, что пенсионеры будут одной из целевых аудиторий для работодателя», - объяснила она.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.

