Более 220 тысяч человек эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции
Более 220 тысяч человек эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жиронда.
В ведомстве уточнили, что минувшей ночью эвакуации были проведены в новых населенных пунктах на юго-востоке Аркашонского залива и вблизи метрополии, включая коммуны Маршприм, Ле-Барп, Бигано, Мио и Сеста. В результате этих мер общее число вывезенных жителей в департаменте достигло 220 тысяч человек.
По информации телеканала, масштабный пожар, бушующий вокруг Аркашонского залива, уже охватил 42 тысячи гектаров территории.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявлял, что из-за стремительного распространения огня на юго-западе страны были эвакуированы более 140 тысяч человек.
На фоне аномальной жары лесные пожары охватили значительные территории Франции. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этим летом страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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