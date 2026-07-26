Более 220 тысяч человек эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции

В ведомстве уточнили, что минувшей ночью эвакуации были проведены в новых населенных пунктах на юго-востоке Аркашонского залива и вблизи метрополии, включая коммуны Маршприм, Ле-Барп, Бигано, Мио и Сеста. В результате этих мер общее число вывезенных жителей в департаменте достигло 220 тысяч человек.

По информации телеканала, масштабный пожар, бушующий вокруг Аркашонского залива, уже охватил 42 тысячи гектаров территории.

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявлял, что из-за стремительного распространения огня на юго-западе страны были эвакуированы более 140 тысяч человек.

На фоне аномальной жары лесные пожары охватили значительные территории Франции. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этим летом страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.