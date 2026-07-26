МЧС: Тела двоих погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса

В ведомстве уточнили, что тела были доставлены на поляну Азау и переданы следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

При этом поисково-спасательные работы в отношении еще трех пропавших альпинистов были временно приостановлены. Как отметили в МЧС, обнаружить и эвакуировать остальных погибших не позволили крайне сложные погодные условия, включая пургу и шквалистый ветер.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что 5 иностранных туристов погибли при восхождении на Эльбрус.