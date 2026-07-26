МЧС: Тела двоих погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус тела двух погибших альпинистов - граждан Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
В ведомстве уточнили, что тела были доставлены на поляну Азау и переданы следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
При этом поисково-спасательные работы в отношении еще трех пропавших альпинистов были временно приостановлены. Как отметили в МЧС, обнаружить и эвакуировать остальных погибших не позволили крайне сложные погодные условия, включая пургу и шквалистый ветер.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что 5 иностранных туристов погибли при восхождении на Эльбрус.
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