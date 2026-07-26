Гран-при Бахрейна «Формулы-1» сезона 2026 перенесен в Малайзию
Этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который изначально должен был состояться в Бахрейне, в сезоне 2026 года пройдет на международном автодроме «Сепанг» в Малайзии со 2 по 4 октября. Об этом сообщается в официальном аккаунте F-1 в социальной сети X.
Согласно обновленному расписанию, этот этап займет в календаре место между Гран-при Азербайджана и Сингапура.
В «Ф-1» уточнили, что проведение соревнований на малайзийской трассе все еще находится на стадии согласования и требует окончательного официального утверждения. При этом, несмотря на смену географии, гонка сохранит свое первоначальное коммерческое название - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix.
Изначально гран-при Бахрейна было запланировано на 10–12 апреля на автодроме в Сахире. В марте Международная автомобильная федерация (FIA) официально объявила об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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