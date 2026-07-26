Долина: Мне подарили новую квартиру
Народная артистка России, певица Лариса Долина рассказала, что ей подарили новую квартиру.
По словам знаменитости, ставшей жертвой мошенников, такой подарок ей сделали друзья.
«Я перевернула эту страницу… Сейчас у меня квартира намного лучше», - поделилась Долина в беседе с журналистами на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».
Артистка добавила, что ее жилье находится в новом доме, и что там уже сделан ремонт, пишет РИА Новости.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФНС приостановила операции по банковским счетам Полины Лурье, которая приобрела квартиру Ларисы Долиной.
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