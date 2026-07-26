Долина: Мне подарили новую квартиру

Народная артистка России, певица Лариса Долина рассказала, что ей подарили новую квартиру.

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По словам знаменитости, ставшей жертвой мошенников, такой подарок ей сделали друзья.

«Я перевернула эту страницу… Сейчас у меня квартира намного лучше», - поделилась Долина в беседе с журналистами на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово».

Артистка добавила, что ее жилье находится в новом доме, и что там уже сделан ремонт, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФНС приостановила операции по банковским счетам Полины Лурье, которая приобрела квартиру Ларисы Долиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодарокМошенникиКвартираПевицаНедвижимость

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