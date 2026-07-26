Моисеев: В России строят безэкипажный корабль для поиска субмарин
В России началось строительство первого беспилотного корабля водоизмещением 500 тонн, предназначенного для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.
По словам главкома, данное судно будет функционировать полностью без экипажа на борту и решать специализированные задачи по обнаружению подводных целей. Проект включен в действующую государственную программу вооружений, а сам корабль уже находится в процессе постройки.
Моисеев отметил, что этот аппарат станет первым в своем роде, а также основой для дальнейшего развития отечественных беспилотных морских систем.
Ранее в России началось строительство новой атомной подлодки «Мурманск» проекта «Ясень-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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