Моисеев: В России строят безэкипажный корабль для поиска субмарин

В России началось строительство первого беспилотного корабля водоизмещением 500 тонн, предназначенного для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

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По словам главкома, данное судно будет функционировать полностью без экипажа на борту и решать специализированные задачи по обнаружению подводных целей. Проект включен в действующую государственную программу вооружений, а сам корабль уже находится в процессе постройки.

Моисеев отметил, что этот аппарат станет первым в своем роде, а также основой для дальнейшего развития отечественных беспилотных морских систем.

Ранее в России началось строительство новой атомной подлодки «Мурманск» проекта «Ясень-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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