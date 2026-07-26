Моисеев: В России строят безэкипажный корабль для поиска субмарин

По словам главкома, данное судно будет функционировать полностью без экипажа на борту и решать специализированные задачи по обнаружению подводных целей. Проект включен в действующую государственную программу вооружений, а сам корабль уже находится в процессе постройки.

Моисеев отметил, что этот аппарат станет первым в своем роде, а также основой для дальнейшего развития отечественных беспилотных морских систем.

Ранее в России началось строительство новой атомной подлодки «Мурманск» проекта «Ясень-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».