«Работодатели с осторожностью относятся к зумерам, потому что адекватность – наше все. Одно из последствий «тихих увольнений», когда себя таким образом ведет внутренний сотрудник, сильно может влиять на атмосферу в коллективе. Молодые специалисты часто могут себе такое позволить, а взрослые адекватные люди с опытом, тактичные такого себе позволить не могут. Не только зумеры это сформировали. Есть емкость рынка даже в рамках работодателей, объем труда на определенные вакансии, которые нужно закрывать. Откуда брать людей, если золотая середина 30-45+ занята, молодежь еще не готова и не хочет вкладываться? Конечно, в такой ситуации работодатели рассматривают сотрудников пенсионного возраста», - объяснила она.

По словам собеседницы НСН, для работы с молодыми соискателями важно создать для них комфортные условия.

«Мотивация к работе есть, но с ней нужно правильно работать. Нужно выявлять потребности и ценности, которые необходимы сотрудникам в тот или иной момент. С молодежью тоже можно классно работать, у нас замечательная молодежь. Но та мотивация, которая работает для среднего возраста, не работает для молодежи. У них другая система ценностей. Молодежи нужна свобода, им нужно ставить задачу, но не сидеть с контролем. Им нужен менеджер, сильный лидер, за которым они идут. Очень важный фактор – точка роста. Сейчас вся молодежь смотрит на то, каким образом мы будем развиваться. Помимо работа есть личная жизнь, хобби. Если работодатель правильно развивает ценности внутри компании, молодежь правильно работает и не уходит. Для этого есть финансовая мотивация, корпоративная культура внутри компании. Топовые гиганты рынка выделяют огромное количество времени и средств, чтобы мотивировать и развивать этот персонал», - рассказала она.

Ранее ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин сообщил НСН, что до 70% зумеров готовы сменить компанию, если она не соответствует их ценностям.

