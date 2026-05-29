Около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников
Около 53% сотрудников не готовы развиваться на текущем рабочем месте из-за выгорания, еще порядка 50% не видят перспектив для роста, рассказала НСН Мария Митронова.
Выгорание сотрудников сегодня заметно затрудняет развитие бизнеса, рассказала в пресс-центре НСН основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова.
«Тема актуальна, 30% бизнеса заметили, что большое количество сотрудников внутри компании начинают вести себя определенным образом. Они работают с 9:00 до 18:00, выполняют свой функционал и не замотивированы на рост, как следствие, на развитие компании. Это обусловлено показателями на рынке. Порядка 53% кандидатов из-за выгорания ведут себя так, а порядка 50% из-за отсутствия перспектив. Сейчас бизнес говорит, что есть сложная история в рамках развития самой компании. Она идет непосредственно от сотрудников», - уточнила она.
По словам собеседницы НСН, в начале года в ряде компаний заявляли о 20-25% плановых сокращений.
«К концу весны мы заметили откат. Рынок хорошо уходил, потом была точка остановки, и рынок немного начинает откатываться. В начале года крупные компании говорили о 20-25% сокращений», - отметила она.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что в 2026 году только 7% компаний заявили о намерении сократить численность сотрудников, однако 35%, напротив, сообщили о расширении штата.
