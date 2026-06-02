«Это неоднозначный вопрос. Применение ИИ как таковое сегодня вообще никак не регламентировано, этот вопрос каждый работодатель для себя решает сам. Сейчас растет популярность среди работодателей таких технологий, когда на первичном этапе оценки резюме отбор осуществляет ИИ, но другой вопрос, насколько корректно и объективно происходит эта оценка. Может быть такое, что соискатель хороший, но ИИ почему-то решил, что соискатель не подходит под требования вакансии. У многих это вызывает негатив, потому что какие-то резюме даже не доходят до живого человека. Тут есть определенные сложности, потому что в законе есть базовые требования — если человек откликается на вакансию, а ему отказывают, то по заявлению соискателя работодатель должен обосновать причину отказа. Не знаю, как эта практика будет развиваться с ИИ, потому что отвечать придется работодателю, а не нейросетям», — сказал Южалин.

Собеседник НСН добавил, что соискатели могут обжаловать решение ИИ в суде.

«Сегодня любое применение ИИ — это вариант оптимизации, поэтому в теории все эти технологии призваны упростить жизнь работодателю. Но возникает вопрос, насколько практика соответствует теории, насколько эти решения объективны и законны. Не могу сказать, насколько это в процентном отношении правильно или неправильно работает. Если соискатель считает, что его кандидатуру отмели необъективно, он может обратиться с просьбой дать в письменной форме обоснование отказа. Всегда есть возможность обратиться в суд, но тут каждый решает сам, стоит ли это делать», — заключил он.

Ранее управляющий директор сервиса «Авито Работа» Антон Уваров заявил, что сегодня нейросети недостаточно развиты для того, чтобы автоматизировать процесс рекрутинга как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

