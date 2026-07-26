Райан Гослинг сыграет нового Призрачного гонщика
Голливудский актер Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви. Об этом сообщает издание Variety.
Актер впервые присоединится к киновселенной Marvel. Выход нового проекта запланирован на 2028 год. Гослинг уже сыграл главную роль в другом фильме Леви — «Звездные войны: Звездный истребитель». Премьера ленты намечена на 28 мая следующего года.
Райан Гослинг известен своими ролями в картинах «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049», «Дневник памяти», «Барби» и в других проектах.
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