Полетим на Венеру: Ученые допустили, что это геологически живая планета
Академик Олег Мухин в эфире НСН отметил, что Венеру можно исследовать с помощью таких автоматических станций, как те, которые летают на Марс.
С учетом предположения ученых о том, что Венера может быть геологически живой планетой, люди захотят полететь на нее, чтобы понять, как эту планету можно будет использовать в дальнейшем. Об этом в беседе с НСН заявил почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
Ранее издание Nature Geoscience сообщило, что Венера может быть геологически живой планетой, так как ученые выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах. До этого они находили изменения в вулканических жерлах и лавовых потоках Венеры, что также говорит о том, что планета может быть геологически живой. По словам Мухина, изучение Венеры вызывает большой интерес у специалистов.
«Венера всегда вызывает к себе интерес, потому что эта планета покрыта облаками, атмосферой. Когда наша станция опустилась на Венеру, то прислала снимки оттуда. Но там атмосферное давление выше, чем у нас на Земле. Поэтому, конечно, говорить о том, как там будет развиваться вся эта составляющая, сложно. Но безусловно надо изучать. Если там появляется такой интересный задел, то люди с Земли, конечно, будут искать возможность побывать на Венере. И исследовать Венеру (на предмет того – прим. НСН), как ее использовать дальше», - рассказал он.
Специалист уточнил, что Венеру можно исследовать с помощью автоматических станций, похожих на те, которые летают на Марс или на Луну.
«Сейчас Венера пока особенно не исследуется, но спутники, автоматические станции запускать можно, как и "Венера-9" и "Венера-10", которые сделали фотографии Венеры. Так же, как к Марсу и другим планетам отправляются автоматические спутники. Как и на Луну. Туда тоже прилетают аппараты, которые там опускаются, перемещаются там без человека — луноходы. Когда увидели, какое давление на Венере, сначала начали исследовать Луну, Марс. А сейчас подойдем к Венере», - отметил академик.
Мухин подчеркнул, что человечество ищет планеты с похожими характеристиками, как у Земли.
«Нам же все-таки хочется понять: одни мы в космосе, или не одни. Естественно мы смотрим на все планеты, изучаем их. Мы поняли, что для жизни на Земле нужна атмосфера, поэтому мы ищем планеты, которые тоже имеют такие исходные данные. Тогда, конечно, надежда найти пришельцев», - заключил собеседник НСН.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что ученые могут только предполагать о наличии условий для формирования инопланетной жизни, так как получают данные полувековой давности.
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