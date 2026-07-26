Полетим на Венеру: Ученые допустили, что это геологически живая планета

Ранее издание Nature Geoscience сообщило, что Венера может быть геологически живой планетой, так как ученые выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах. До этого они находили изменения в вулканических жерлах и лавовых потоках Венеры, что также говорит о том, что планета может быть геологически живой. По словам Мухина, изучение Венеры вызывает большой интерес у специалистов.

«Венера всегда вызывает к себе интерес, потому что эта планета покрыта облаками, атмосферой. Когда наша станция опустилась на Венеру, то прислала снимки оттуда. Но там атмосферное давление выше, чем у нас на Земле. Поэтому, конечно, говорить о том, как там будет развиваться вся эта составляющая, сложно. Но безусловно надо изучать. Если там появляется такой интересный задел, то люди с Земли, конечно, будут искать возможность побывать на Венере. И исследовать Венеру (на предмет того – прим. НСН), как ее использовать дальше», - рассказал он.