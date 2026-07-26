Моисеев: 21 корабль примут в состав ВМФ России до конца года
В 2026 году в состав ВМФ РФ уже принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца текущего года флот пополнится еще 21 единицей техники. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.
«До конца года планируем принять в состав ВМФ ... первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон"», - сказал Моисеев.
Главком уточнил, что это будет многоцелевая подлодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
Атомная субмарина «Пермь» была заложена на предприятии «Севмаш» 29 июля 2016 года и спущена на воду 27 марта 2025 года. Она стала пятым кораблем в линейке модернизированных многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».
Ранее Моисеев заявил, что стратегические атомные подводные крейсеры класса «Борей» будут служить стране ближайшие 30‑40 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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