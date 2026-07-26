Моисеев: 21 корабль примут в состав ВМФ России до конца года

«До конца года планируем принять в состав ВМФ ... первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон"», - сказал Моисеев.

Главком уточнил, что это будет многоцелевая подлодка «Пермь» проекта «Ясень-М».

Атомная субмарина «Пермь» была заложена на предприятии «Севмаш» 29 июля 2016 года и спущена на воду 27 марта 2025 года. Она стала пятым кораблем в линейке модернизированных многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

Ранее Моисеев заявил, что стратегические атомные подводные крейсеры класса «Борей» будут служить стране ближайшие 30‑40 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».