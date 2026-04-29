Смена работы раз в полгода или год станет «красным флагом» не для всех работодателей, при этом на собеседовании не стоит говорить о так называемых «микропенсиях», объяснила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В 2026 году популярный у зумеров тренд на микропенсии (длительный отпуск от нескольких месяцев до года с тратой накоплений) несет существенные риски, отмечают эксперты. Они связывают это с уменьшением в марте количества вакансий на 27% и высоким уровнем конкуренции соискателей, пишет "Лента.ру". Голованова объяснила, отпугивают ли работодателей длительные перерывы и частая смена работы.