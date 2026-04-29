«Красный флаг»: Зумерам объяснили, чем пугают работодателей микропенсии
Работодатели считают указание на микропенсии сигналом к возможному «побегу» будущего сотрудника посреди работы, однако курьерам и рабочим бояться нечего, сказала в эфире НСН Наталья Голованова.
Смена работы раз в полгода или год станет «красным флагом» не для всех работодателей, при этом на собеседовании не стоит говорить о так называемых «микропенсиях», объяснила в интервью НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В 2026 году популярный у зумеров тренд на микропенсии (длительный отпуск от нескольких месяцев до года с тратой накоплений) несет существенные риски, отмечают эксперты. Они связывают это с уменьшением в марте количества вакансий на 27% и высоким уровнем конкуренции соискателей, пишет "Лента.ру". Голованова объяснила, отпугивают ли работодателей длительные перерывы и частая смена работы.
«Если говорить о том, сколько рекрутеров считают, что перерыв в работе - это красный флаг, перерыв в трудовом стаже более одного года без уважительных причин является поводом для сомнений для четырех из десяти рекрутеров. Если это происходит чаще, чем раз в год, то еще три рекрутера из десяти обратят на это внимание. То есть нельзя сказать, что шансов трудоустроиться совсем нет. Все зависит от того, как сотрудник это объяснит. При этом указание на микропенсии на собеседовании будет говорить для работодателя о том, что этот человек может среди рабочих процессов взять и уйти с работы совсем», - предупредила эксперт.
Она также назвала профессии, представителям которых не страшно часто увольняться.
«Это должны быть очень уверенные в себе профессионалы, либо люди, которые готовы работать на относительно высокооплачиваемых, но не очень престижных профессиях. Например, курьером человека через год возьмут с тем же удовольствием, как брали перед этим. У водителей-дальнобойщиков тоже не будет проблем с трудоустройством, у медицинских работников, представителей рабочих специальностей, то есть дефицитных профессий, таких проблем тоже нет. Либо речь может идти о каком-то платформенном труде», - заключила собеседница НСН.
По данным Головановой, среди тех, кто ищет работу после длительных перерывов, больше всего не зумеров, а пенсионеров.
Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила на пресс-конференции в НСН, что зумеры не хотят работать из-за того, что видят блогеров, зарабатывающих легкие деньги.
- В Крыму предотвращено покушение на высокопоставленного силовика
- «Красный флаг»: Зумерам объяснили, чем пугают работодателей микропенсии
- Зарплаты «синих воротничков» выросли на 50% за полгода
- Облегчит карманы: Водители отказались от цифрового паспорта автомобиля
- В Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
- На туапсинском НПЗ локализовали возгорание
- В Севастополе уничтожили 23 дрона и три безэкипажных катера ВСУ
- Швыдкой заявил, что конфликт вокруг Ирана не влияет на подготовку «Интервидения»
- Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае
- «Игорь против Марти»: Режиссер «Первой ракетки» рассказал о «возвращении» Козловского