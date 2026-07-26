МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана

МИД РФ рассчитывает, что лишение иммунитета бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана поспособствует его экстрадиции в Россию. Об этом сообщает МИД РФ.

СМИ: Обвиненного в домогательствах прокурора МУС Хана отстранили от должности

В ведомстве заявили, что этот шаг необходим для привлечения экс-чиновника к ответственности за попытки незаконного уголовного преследования заведомо невиновных лиц, а также за покушения на лиц, пользующихся международной защитой.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали МУС как «тонущий корабль», констатировав устойчивую тенденцию выхода из-под его юрисдикции целого ряда государств. В качестве примера были названы Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Венесуэла.

Ранее ассамблея государств-участников Римского статута большинством голосов проголосовала за отстранение Хана от занимаемой должности на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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