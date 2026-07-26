МИД: Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана

В ведомстве заявили, что этот шаг необходим для привлечения экс-чиновника к ответственности за попытки незаконного уголовного преследования заведомо невиновных лиц, а также за покушения на лиц, пользующихся международной защитой.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали МУС как «тонущий корабль», констатировав устойчивую тенденцию выхода из-под его юрисдикции целого ряда государств. В качестве примера были названы Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Венесуэла.

Ранее ассамблея государств-участников Римского статута большинством голосов проголосовала за отстранение Хана от занимаемой должности на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».