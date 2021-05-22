Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят под санкциями США
Эксперты в эфире НСН заявили о бесполезности американских санкций против газопровода «Северный поток-2» в Европе.
В Кремле прокомментировали решение США о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», заметив, что США действуют «как всегда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков заявил агентству, что власти США ведут себя «как всегда» и говорят одно, а «делают другое». Пресс-секретарь Кремля отметил, что в этом вопросе надо будет «разобраться».
Новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.
При этом госсекретарь Энтони Блинкен накануне заявлял, что Белый дом планирует отменить санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, а также против руководства проекта. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки также говорила о том, что строительство проекта, который готов 95%, трудно остановить.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал предположение, что США поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.
«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство – ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать», - считает Юшков.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.
При этом Рар считает, что достройка газопровода – вопрос чести, он будет достроен, но будут проблемы с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе выступают против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «санкции не работают, и американцы подключают неформальные рычаги давления на газопровод».
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