Вопрос чести. «Северный поток-2» достроят под санкциями США

Новые санкции США ввели против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» на фоне заявлений о планах провести встречу президентов США и РФ.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен накануне заявлял, что Белый дом планирует отменить санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, а также против руководства проекта. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки также говорила о том, что строительство проекта, который готов 95%, трудно остановить.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал предположение, что США поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.