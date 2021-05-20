Меркель: Вашингтон сделал шаг навстречу Берлину по вопросу «Северного потока-2»

«Президент [США Джо] Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды», — цитирует канцлера ТАСС.

Как подчеркнула Меркель, американская и германская администрации продолжат контакты по поводу «точек соприкосновения касательно России».

Накануне стало известно, что Вашингтон откажется от санкций против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG, напоминает Ura.ru. При этом в целом Соединенные Штаты продолжат выступать против строительства газопровода, отмечает RT. В частности, Госдепартамент США выступит за ограничения против задействованных в проекте четырех российских судов и связанных с ними компаний, пишет «Свободная пресса».

