Меркель: Вашингтон сделал шаг навстречу Берлину по вопросу «Северного потока-2»

Позиция США по проекту газопровода «Северный поток-2» приблизилась к позиции Германии, несмотря на разные взгляды Вашингтона и Берлина. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления на онлайн-форуме телерадиокомпании WDR.

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«Президент [США Джо] Байден, разумеется, немного к нам приблизился относительно конфликта вокруг "Северного потока - 2", на который у нас разные взгляды», — цитирует канцлера ТАСС.

Как подчеркнула Меркель, американская и германская администрации продолжат контакты по поводу «точек соприкосновения касательно России».

Накануне стало известно, что Вашингтон откажется от санкций против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG, напоминает Ura.ru. При этом в целом Соединенные Штаты продолжат выступать против строительства газопровода, отмечает RT. В частности, Госдепартамент США выступит за ограничения против задействованных в проекте четырех российских судов и связанных с ними компаний, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияСШААнгела Меркель
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