«Трубопровод Путина». В США случился раскол из-за «Северного потока-2»

14 американских сенаторов внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». Сенатор Кевин Крамер считает, что администрация президента Байдена пошла на поводу «у ошибочной стратегии Германии, и в итоге Россия усилит рычаг давления на наших союзников в Европе». Политик добавил, что в такой ситуации Белый дом «рискует ослаблением глобальных позиций Америки». «Трубопровод Путина нужно остановить», — говорится в заявлении, подписанном 14 сенаторами.

Но несколькими днями ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сделать это практически невозможно. По её словам, когда президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, проект был уже почти завершён.

«Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» - сказала Псаки. Администрация по-прежнему считает, что газопровод «Северный поток - 2» - это «плохая идея и нехороший план», а решение отказаться от санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Джен Псаки объяснила стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.

«США не хотят портить отношения с Германией. Да и с остальной Европой. Это главная причина. Не только Германия выступает за «Северный поток-2». Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы. А общество в широком масштабе не настроено против России. Это видно по опросам, которые регулярно проводятся. В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию. Да, приблизительно треть немцев относится к России очень скептично, но это только треть, даже не половина», - отметил он.