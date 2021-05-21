«Трубопровод Путина». В США случился раскол из-за «Северного потока-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности уверен, что санкции США - это навсегда, а немецкий политолог заявил НСН, что ради дружбы с Германией США готовы снимать ограничения с трубопровода.
14 американских сенаторов внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». Сенатор Кевин Крамер считает, что администрация президента Байдена пошла на поводу «у ошибочной стратегии Германии, и в итоге Россия усилит рычаг давления на наших союзников в Европе». Политик добавил, что в такой ситуации Белый дом «рискует ослаблением глобальных позиций Америки». «Трубопровод Путина нужно остановить», — говорится в заявлении, подписанном 14 сенаторами.
Но несколькими днями ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сделать это практически невозможно. По её словам, когда президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, проект был уже почти завершён.
«Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?» - сказала Псаки. Администрация по-прежнему считает, что газопровод «Северный поток - 2» - это «плохая идея и нехороший план», а решение отказаться от санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Джен Псаки объяснила стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.
«США не хотят портить отношения с Германией. Да и с остальной Европой. Это главная причина. Не только Германия выступает за «Северный поток-2». Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы. А общество в широком масштабе не настроено против России. Это видно по опросам, которые регулярно проводятся. В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию. Да, приблизительно треть немцев относится к России очень скептично, но это только треть, даже не половина», - отметил он.
Тема строительства газопровода поднималась и на первой встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А за несколько часов до ее начала официально США отказались от санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Причиной в Вашингтоне назвали «интересы национальной безопасности».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал предположение, что США поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.
«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство – ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать. Будут что-то выпрашивать взамен – либо какие-то уступки в Сирии, либо попросят охлаждения отношений с Китаем. Санкции вводятся Соединенными Штатами, в том числе, против других стран, навсегда», - заявил он.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG на 31 марта, «Северный поток –«2» был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
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