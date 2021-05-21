В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2
Группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении российского газопровода «Северный поток -2». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте сенатора Кевина Крамера.
Крамер заявил, что сенаторы намерены восстановить санкции, для этого представят соответствующий законопроект.
По словам сенатора, администрация президента приняла ошибочную стратегию Германии в данном вопросе, что негативно повлияет на энергетическую и национальную безопасность страны.
Сенатор Роджер Маршалл также назвал решение Байдена ошибкой и подчеркнул, что такая позиция усиливает влияние России и наносит ущерб США.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru