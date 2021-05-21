В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2

Группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении российского газопровода «Северный поток -2». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте сенатора Кевина Крамера.

Наша взяла. Байден отказался от идеи санкций против «Северного потока — 2»

Крамер заявил, что сенаторы намерены восстановить санкции, для этого представят соответствующий законопроект.

По словам сенатора, администрация президента приняла ошибочную стратегию Германии в данном вопросе, что негативно повлияет на энергетическую и национальную безопасность страны.

Сенатор Роджер Маршалл также назвал решение Байдена ошибкой и подчеркнул, что такая позиция усиливает влияние России и наносит ущерб США.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Джо БайденСенат СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры