В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2

Крамер заявил, что сенаторы намерены восстановить санкции, для этого представят соответствующий законопроект.

По словам сенатора, администрация президента приняла ошибочную стратегию Германии в данном вопросе, что негативно повлияет на энергетическую и национальную безопасность страны.

Сенатор Роджер Маршалл также назвал решение Байдена ошибкой и подчеркнул, что такая позиция усиливает влияние России и наносит ущерб США.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.

