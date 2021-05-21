США ввели новые санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2»

США ввели очередной пакет санкций против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Наша взяла. Байден отказался от идеи санкций против «Северного потока — 2»

Под ограничения попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, несколько трубоукладочных судов, в числе которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев".

Госсекретарь Энтони Блинкен накануне заявлял, что Белый дом планирует отменить санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, а также против руководства проекта. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки также говорила о том, что строительство проекта, который готов 95%, трудно остановить.

Ранее в пятницу стало известно, что несколько сенаторов внесли на рассмотрение в Конгресс США законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Джо БайденСШАСанкции СШАСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры