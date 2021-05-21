США ввели новые санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2»
США ввели очередной пакет санкций против российских организаций и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Под ограничения попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд, несколько трубоукладочных судов, в числе которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев".
Госсекретарь Энтони Блинкен накануне заявлял, что Белый дом планирует отменить санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, а также против руководства проекта. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки также говорила о том, что строительство проекта, который готов 95%, трудно остановить.
Ранее в пятницу стало известно, что несколько сенаторов внесли на рассмотрение в Конгресс США законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих газопровод.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Россиян предупредили о риске дефицита топлива в период отпусков
- США ввели новые санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2»
- Сборная Латвии обошла Канаду в матче ЧМ по хоккею
- В Германии назвали признаки усиления борьбы за «Северный поток-2»
- Путин поручил устранить препятствия для получения россиянами соцуслуг
- В Еврокомиссии заявили о возможности действия COVID-сертификатов для стран вне ЕС
- Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Китае
- Россиянин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем
- Бессмысленное «заграждение»: В России раскритиковали повышение пошлины на ввоз электромобилей
- ООН выделит еще 4,5 млн долларов на помощь сектору Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru