Торг, депрессия, принятие. Аналитик назвал стадию США по «Северному потоку-2»

Аналитик объяснил НСН, что США попытаются выторговать некоторые уступки для себя взамен изменения позиции по газопроводу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект российского трубопровода «Северный поток - 2» на предстоящей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал предположение, что США поняли бесполезность санкций. Он заявил, что теперь Америка хочет что-то выторговать у России под видом того, что она меняет свою позицию.

«Я думаю, что в целом позиция США осталась неизменной. Просто они видят, что те меры, которые они принимают, не работают. Они пытались остановить именно строительство, ввели санкции. Международные компании выполнили запрет на строительство – ушла компания, которая предоставляла свои суда-трубоукладчики. России потребовался год, чтобы подготовить свои суда, и сейчас строительство возобновлено. Думаю, США будет делать хорошую мину при плохой игре, пытаться что-нибудь выторговать. Будут что-то выпрашивать взамен – либо какие-то уступки в Сирии, либо попросят охлаждения отношений с Китаем. Хотя договаривайся с ними или не договаривайся, санкции США с "Северного потока-2" не снимут. Это надо прекрасно понимать. Санкции вводятся Соединенными Штатами, в том числе, против других стран, навсегда», - заявил он.

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Юшков добавил, что однозначная позиция Германии по газопроводу сыграла свою роль, и теперь США остается только делать вид, что это они разрешили достраивать «Северный поток-2».

«Инструментов для дальнейшего давления у них крайне мало. Остается ввести санкции против самих европейцев, но на это они не пойдут. Германия как выступала за реализацию этого проекта, так и продолжает это делать. Потому что этот проект для них экономический, а не политический. Они понимают, что это выгодно для всего Евросоюза, а они как лидеры ЕС, отстаивают как бы общие интересы. Стройка продолжается, и надо сделать вид, что это ты позволяешь достроить "Северный поток-2". Я думаю, в Москве прекрасно понимают, что американцы на ровном месте хотят получить уступки по каким-то другим вопросам, и вряд ли на эти уступки пойдут», - предположил эксперт.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», так как страна испытывает острую необходимость в газе. По ее словам, власти поддержат прекращение санкций США. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР и затем России никогда не был «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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