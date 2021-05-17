Торг, депрессия, принятие. Аналитик назвал стадию США по «Северному потоку-2»

Юшков добавил, что однозначная позиция Германии по газопроводу сыграла свою роль, и теперь США остается только делать вид, что это они разрешили достраивать «Северный поток-2».

«Инструментов для дальнейшего давления у них крайне мало. Остается ввести санкции против самих европейцев, но на это они не пойдут. Германия как выступала за реализацию этого проекта, так и продолжает это делать. Потому что этот проект для них экономический, а не политический. Они понимают, что это выгодно для всего Евросоюза, а они как лидеры ЕС, отстаивают как бы общие интересы. Стройка продолжается, и надо сделать вид, что это ты позволяешь достроить "Северный поток-2". Я думаю, в Москве прекрасно понимают, что американцы на ровном месте хотят получить уступки по каким-то другим вопросам, и вряд ли на эти уступки пойдут», - предположил эксперт.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», так как страна испытывает острую необходимость в газе. По ее словам, власти поддержат прекращение санкций США. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР и затем России никогда не был «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

