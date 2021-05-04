Нас не догонят! Иск немецких экологов не повлияет на «Северный поток-2», считает эксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе в эфире НСН заявил, что иск немецкой природоохранной неправительственной организации (NABU) не приведет к затягиванию сроков завершения проекта «Северный поток-2». Даже несмотря на то, что, по данным Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH, действие разрешения на строительство «Северного потока 2» до конца мая временно приостановлено из-за судебного разбирательства

«Скорее всего, когда российские суда-трубоукладчики придут в немецкую акваторию, экологам в иске будет отказано. Это не приведет к задержке строительства», - считает аналитик.