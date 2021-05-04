Нас не догонят! Иск немецких экологов не повлияет на «Северный поток-2», считает эксперт
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о последствиях иска немецких экологов по «Северному потоку-2»
Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) обратилась в административный суд Гамбурга с иском против строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщает RT.
В заявлении организации отмечается, что иск подан против разрешения, которое было выдано Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Речь идёт о пока ещё не завершённом участке трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в ходе в эфире НСН заявил, что иск немецкой природоохранной неправительственной организации (NABU) не приведет к затягиванию сроков завершения проекта «Северный поток-2». Даже несмотря на то, что, по данным Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH, действие разрешения на строительство «Северного потока 2» до конца мая временно приостановлено из-за судебного разбирательства
«Скорее всего, когда российские суда-трубоукладчики придут в немецкую акваторию, экологам в иске будет отказано. Это не приведет к задержке строительства», - считает аналитик.
По мнению Юшкова, иск NABU к защите окружающей природы не имеет.
«Активизация подобных исков произошла потому, что санкции не работают, и американцы подключают неформальные рычаги давления на газопровод. Иск направлен на то, чтобы создать ареал токсичности проекту и говорить, что против его строительства выступали даже экологи. Но в данной ситуации организация – это элемент политической игры, не более. С 2011 года работает полный близнец «Северного потока-2» «Северный поток-1», и за 10 лет ни одной претензии к проекту с точки зрения защиты окружающей среды не было. Отмечу, что подобные иски предъявляются на стадии обсуждения проекта, а если немецкий регулятор выдал разрешение на трубоукладочные работы, значит, он счел, что проект не вредит окружающей среде, не может нанести ей ущерб», - заявил эксперт.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» достроят в текущем году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Жителям США пообещали бесплатное пиво за прививку от коронавируса
- Штраф за одуванчики. Бесхозяйственность дачника придется доказать в суде
- СМИ: Турецкий отель лишился лицензии из-за украинцев
- Суд поддержал запрет на разведку и добычу ископаемых на шихане Куштау
- Филиппины начали применять вакцину «Спутник V»
- Нас не догонят! Иск немецких экологов не повлияет на «Северный поток-2», считает эксперт
- Известный дрессировщик хищников Багдасаров скончался от коронавируса
- Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве
- NABU подала иск в суд против строительства газопровода «Северный поток - 2»
- В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru