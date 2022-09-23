«Война на истощение»: К чему приведет попытка Запада ограничить цены на нефть из РФ

Страны Евросоюза будут стремиться в течение нескольких недель заключить соглашение, которое установит потолок цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, у этого плана все еще много препятствий, поэтому о положительном результате говорить рано. Представители стран встретятся с Еврокомиссией на предстоящих выходных для обсуждения новых санкций против России на фоне объявления в стране частичной мобилизации.

Сообщается, что новый пакет, помимо потолка цен на нефть, может включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.