«Война на истощение»: К чему приведет попытка Запада ограничить цены на нефть из РФ
Эксперты не верят в потолок цен на российскую нефть от ЕС, но предупреждают о возможных последствиях. Россия грозит прекратить поставки странам, которые присоединятся к подобным ограничениям.
Страны Евросоюза будут стремиться в течение нескольких недель заключить соглашение, которое установит потолок цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, у этого плана все еще много препятствий, поэтому о положительном результате говорить рано. Представители стран встретятся с Еврокомиссией на предстоящих выходных для обсуждения новых санкций против России на фоне объявления в стране частичной мобилизации.
Сообщается, что новый пакет, помимо потолка цен на нефть, может включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.
Подобное ограничение со стороны Евросоюза обсуждается не первый месяц, власти отмечают, что такая мера могла бы лишить Россию существенной части доходов от экспорта ресурсов.
В конце августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что установление предельной цены на нефть из России является самым эффективным способом ограничения доходов Москвы. Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, однако Москва «продолжает пытаться искать новые рынки» сбыта.
Российская сторона грозит коллапсом на рынке в случае принятия меры, а также предупреждает, что будет продавать нефть только на выгодных для себя условиях.
Владимир Путин недавно заявил, что Россия просто не будет поставлять газ и нефть тем странам, которые решат ввести потолок цен на российское сырье. По его словам, при реализации желания европейских стран ограничить цены на поставляемые РФ нефть и газ цены на сырье повысятся.
Ранее он также говорил о том, что предложения установить потолок цен на российскую нефть являются «завиральными». Глава государства указал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом.
«Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — уверял Путин.
Попытки американских властей и их союзников установить потолок цен на нефть из России могут и вовсе привести к экономической «войне на истощение» между РФ и западными странами, сообщает The National Interest.
Если страны G7 смогут установить этот потолок, то это поможет сохранить стабильной стоимость нефти и ограничит доходы Москвы, однако сама идея реализации такого плана выглядит весьма сомнительно. По данным издания, не факт, что Москва будет следовать требованиям.В результате может разразиться экономическая война на истощение между Москвой и Западом, в результате чего цены на нефть могут очень сильно вырасти, а Россия будет поставлять нефть на другие рынки.
При этом о значительных препятствиях на пути реализации этой идеи говорят и отраслевые эксперты. Как отмечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», идея лидеров стран «Большой семерки» будет заблокирована Индией и Китаем.
«Индии и Китаю действительно нет никакого смысла участвовать в подобных попытках создать некий потолок цен на российскую нефть. Запад пытается Индии, Китаю и ряду Азиатских стран диктовать, за сколько покупать российскую нефть, но эти страны понимают, что Россия может отказаться от экспорта нефти и тогда усугубиться дефицит на мировом рынке и вся остальная нефть будет стоить дороже 150 долларов за баррель. Зачем Китаю и Индии это нужно?», - говорил Юшков.
В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения. По его словам, для России важнее основные покупатели в Азии и Африке.
Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать»,- говорил Пикин «Радиоточке НСН».
Если Запад все же установит потолок цен на российскую нефть, а Россия в ответ ограничит ее поставки на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
По его словам, в случае установления предельной цены на нефть ее поставки на мировой рынок значительно сократятся, а цены взлетят «очень-очень высоко».
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