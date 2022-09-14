СМИ: попытка США установить потолок цен на российскую нефть может привести к войне

Если страны G7 смогут установить этот потолок, то это поможет сохранить стабильной стоимость нефти и ограничит доходы Москвы, однако сама идея реализации такого плана выглядит весьма сомнительно. По данным издания, необязательно, что Москва будет следовать требованиям, тем более, что российские власти давали понять, что не будут поставлять сырье странам, которые введут потолок цен. В результате может разразиться экономическая война на истощение между Москвой и Западом, в результате чего цены на нефть могут очень сильно вырасти, что ударит по позициям демократов перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Напомним, Чехия, которая является государством — председателем Евросоюза, созвала экстренную встречу Совета министров стран сообщества по энергетике. На ней будут обсуждать предложения Еврокомиссии (ЕК) по ограничению цен на энергию в ЕС.

