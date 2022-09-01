Новак: введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит рынок
Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».
По его словам, если США вместе с союзниками удастся ввести потолок цен, это разрушит рынок нефти полностью, что затем ударит, прежде всего, по американским и европейским потребителям.
Новак также отметил, что не слышал о присоединении к эмбарго на закупки российской нефти Индии и Китая.
«Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд», - добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Запад готовится к введению потолка цен на российскую нефть.
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