Новак: введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит рынок

Новак также отметил, что не слышал о присоединении к эмбарго на закупки российской нефти Индии и Китая.

«Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд», - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Запад готовится к введению потолка цен на российскую нефть.

