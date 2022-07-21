В РАН объяснили, кто выиграет от потолка цен на российскую нефть

Накануне сообщалось, что Вашингтон надеется на установление предельной цены на российскую нефть к декабрю. Так, с ее помощью западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

«Потолок цен ввести можно, вопрос в том, что дальше? Если дальше Россия ограничивает поставки нефти, то, естественно, выиграют другие производители: ОПЕК+ и другие, кто является экспортером нефти. А если Россия по каким-то причинам решит снизить цены, то, наоборот, выиграют страны-потребители и проиграют производители. Здесь все зависит от того, какой баланс сложится на рынке», - сказал Кулагин.

По его словам, в случае установления предельной цены на нефть ее поставки на мировой рынок значительно сократятся, а цены взлетят «очень-очень высоко».

«Установление потолка цен на российскую нефть будет означать нарушение контрактных условий и всех правил работы рынка. Не могу исключать того, что в этом случае резко сократятся поставки российской нефти на мировой рынок. А если они сократятся, то цены могут взлететь очень-очень высоко, в зависимости от того, в каких объемах они сократятся. Так что здесь все зависит от того, будет ли внедрен этот механизм и какая будет реакция российской стороны. России не выгодно поставлять нефть по любой цене ниже рынка. Любой бизнес настроен на то, чтобы получать прибыль», - указал Кулагин.