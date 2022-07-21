В РАН объяснили, кто выиграет от потолка цен на российскую нефть
В случае установления ограничений дальнейший исход событий для компаний будет зависеть от ответных шагов России, отметил в эфире НСН Вячеслав Кулагин.
Если Запад все же установит потолок цен на российскую нефть, а Россия в ответ ограничит ее поставки на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Вашингтон надеется на установление предельной цены на российскую нефть к декабрю. Так, с ее помощью западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.
«Потолок цен ввести можно, вопрос в том, что дальше? Если дальше Россия ограничивает поставки нефти, то, естественно, выиграют другие производители: ОПЕК+ и другие, кто является экспортером нефти. А если Россия по каким-то причинам решит снизить цены, то, наоборот, выиграют страны-потребители и проиграют производители. Здесь все зависит от того, какой баланс сложится на рынке», - сказал Кулагин.
По его словам, в случае установления предельной цены на нефть ее поставки на мировой рынок значительно сократятся, а цены взлетят «очень-очень высоко».
«Установление потолка цен на российскую нефть будет означать нарушение контрактных условий и всех правил работы рынка. Не могу исключать того, что в этом случае резко сократятся поставки российской нефти на мировой рынок. А если они сократятся, то цены могут взлететь очень-очень высоко, в зависимости от того, в каких объемах они сократятся. Так что здесь все зависит от того, будет ли внедрен этот механизм и какая будет реакция российской стороны. России не выгодно поставлять нефть по любой цене ниже рынка. Любой бизнес настроен на то, чтобы получать прибыль», - указал Кулагин.
Также он отметил, что если потолок цен на нефть введут только западные страны, то это почти никак не скажется на России.
«Есть серьезный вопрос к механизму. Шла речь о том, что вводить потолок цен на нефть будут определенные западные страны (G7 - прим. НСН). Но они говорили о том, что механизм должен действовать на все поставки нефти и не только им. Вот здесь вопрос в том, насколько удастся этот механизм сформировать. Если это будет касаться только западных поставок, то они и так собирались от российской нефти отказываться. Здесь ситуация не сильно поменяется. Если это будет касаться поставок и в другие страны, то картинка будет более серьезная», - резюмировал Кулагин.
В России неоднократно заявляли, что примут ответные меры в случае установления предельной цены на нефть. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Россия вообще перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.
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