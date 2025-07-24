В России зафиксируют цены на социально значимые товары

Список будет определять правительство. Как ожидается, инициатива позволит стабилизировать цены на продукты, однако участники рынка могут оказаться заложниками своих обязательств с невыгодными условиями. Речь идет о договорах между производителями и продавцами на продовольственные товары. Объем контрактов играет роль в стабилизации цен на продукты питания и сохранении рентабельности аграрной отрасли.

В Минсельхозе РФ считают, что применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием позволит снизить волатильность рынка. Речь о фиксации цен на социально значимые товары, к которым относятся, в том числе овощи и яйца.

Ранее стало известно, что в регионах РФ произошли два «громких» случая с уничтожением кур-несушек. Многим производителям приходится идти на вынужденное сокращение поголовья птицы, так как резко снизилась рентабельность птицеводческого бизнеса из-за подешевевших яиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

