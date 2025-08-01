Тройная маржа: В Союзе потребителей возмутились ценами на пакеты в магазинах
Магазины зарабатывают миллиарды на пакетах за счет нарушений антимонопольного законодательства, сообщил НСН Алексей Койтов.
Каждая сеть реализует только продукт своего бренда, а некоторые даже не сообщают честную цену пакета, что является нарушениями торговли, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.
«Пакетную монополию» обнаружил общественник Владимир Зыков. По его словам, ретейлеры зарабатывают до 90 миллиардов рублей в год за счет накруток и отсутствия конкурентов в сетевых магазинах. Койтов подтвердил факт высокой маржи и обратил внимание на нарушения правил торговли.
«Во-первых, не всегда в магазинах висит ценник на пакеты, а он должен быть оформлен четко. Второй нюанс в том, что каждая крупная сеть продает только свои брендовые продукты, накручивая порядка 200% маржи. Тут уже возникает вопрос защиты конкуренции, использования доминирующего положения на рынке и так далее. Если вы продаете в три раза дороже, чем покупаете, но есть альтернатива от других производителей, то, пожалуйста, ваше дело. Но если нет никаких других вариантов, то тут явные нарушения. Еще возникает вопрос, почему сети не уделяют внимания вопросам надлежащего качества и безопасности еды, которую они продают? Мы постоянно получаем информацию о нарушении прав потребителей при продаже и изготовлении продуктов питания, когда там находят кишечную палочку, фальсификат, но зато сети миллиарды зарабатывают на этих, казалось бы, копеечных пакетах», — подчеркнул он.
Ранее Койтов сообщил НСН, что пакеты для продуктов на кассе приносят продавцам до четверти всей прибыли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тройная маржа: В Союзе потребителей возмутились ценами на пакеты в магазинах
- Компенсация за ЕС: Угрозы Трампа увеличили цены на российскую нефть
- «Настоящее пиршество»: Театральный бум в Китае подготовил публику к «Чайке»
- Лукашенко: Поставить Россию и Белоруссию на колени никому не удастся
- Режиссер Бронзит увидел в показе «Лунтика» на Кубе обмен культурными кодами
- Названо самое популярное у россиян пиво
- Автомобилисты выступили за переход на цифровые права
- Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения
- Лукашенко призвал Украину «бегом просить» Россию о переговорах
- Автор хита «Матушка» рассказал о работе с пермским ансамблем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru