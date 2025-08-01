Каждая сеть реализует только продукт своего бренда, а некоторые даже не сообщают честную цену пакета, что является нарушениями торговли, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.

«Пакетную монополию» обнаружил общественник Владимир Зыков. По его словам, ретейлеры зарабатывают до 90 миллиардов рублей в год за счет накруток и отсутствия конкурентов в сетевых магазинах. Койтов подтвердил факт высокой маржи и обратил внимание на нарушения правил торговли.