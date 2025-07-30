Корнев рассказал, что в нечетные годы в России лососевых вылавливают гораздо больше, чем в нечетные.

«В России четные и нечетные года отличаются по вылову лососевых. Как правило, в нечетные года мы ловим гораздо больше, чем в четные. Цены на красную рыбу в четные года у нас всегда растут, а в нечетные немного отыгрывают назад. В этом году путина неплохая. Скорее всего, цены на лосось снизятся на 10-20%. Всё зависит от объема улова», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, окончательные цены установятся только к ноябрю.