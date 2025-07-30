Россиянам пообещали, что красная рыба подешевеет в сентябре

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в беседе с НСН, предположил, что в этом году цены на лосось снизятся на 10-20%.

Окончательная цена на красную рыбу установится только осенью, она должна быть ниже, чем годом ранее, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Оптовые цены на горбушу и кету на Дальнем Востоке начали снижаться — за месяц они подешевели на 4,3%, до 335 рублей и 450 рублей за килограмм соответственно, сообщает «Коммерсант». Это объясняется удачным началом лососевой путины и укреплением рубля. В Росрыболовстве прогнозируют объем промысла в 312 тысяч тонн и ожидают, что этого будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспорта.

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Корнев рассказал, что в нечетные годы в России лососевых вылавливают гораздо больше, чем в нечетные.

«В России четные и нечетные года отличаются по вылову лососевых. Как правило, в нечетные года мы ловим гораздо больше, чем в четные. Цены на красную рыбу в четные года у нас всегда растут, а в нечетные немного отыгрывают назад. В этом году путина неплохая. Скорее всего, цены на лосось снизятся на 10-20%. Всё зависит от объема улова», - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, окончательные цены установятся только к ноябрю.

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«Потребитель заметит снижение цен не раньше сентября. Затем будет некоторое колебание цены, потому что рынок будет нащупывать соотношение между предложением и спросом. Окончательная цена установится только к ноябрю, но она, очевидно, будет ниже, чем годом ранее. Если брать более длительный период, рыба дорожает год от года, но рост цен происходит неравномерно. Если говорить о периоде в 10 лет, то получим в среднем 10% рост год от года», - пояснил Корнев.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил НСН, что все издержки рыбохозяйственной отрасли будут заложены в себестоимость продуктов, из-за чего подорожают рыба, икра и даже консервы.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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