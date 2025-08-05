В молочной отрасли испугались отмены государственных субсидий
Молочная индустрия сложно окупается, а отсутствие государственной помощи может только ухудшить ситуацию и привести к росту цен, заявили НСН Дмитрий Матвеев и Константин Синецкий.
Государственные субсидии позволяют окупаться молочному производству, которому нужны десятилетия, чтобы выйти на самоокупаемость, рассказал основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев в беседе с НСН.
Минсельхоз разработал новые правила предоставления помощи, деньги будут перераспределены из молочного сектора на другие виды помощи аграриям. В ведомстве отметили, что молочная отрасль остается и так одной из самых поддерживаемых, а набор мер для производителей довольно широк. Тем не менее, крупные игроки увидели серьезные риски для себя и предупредили о падении рентабельности производства на 15–20% в случае сокращения госсубсидий, сообщили «Известия». Эту позицию разделил собеседник НСН.
«Вся проблема в том, что когда мы идем на какие-то проекты, мы, естественно, закладываем доходы, в том числе и субсидии, которые даются государством. Второе, все проекты в молочном животноводстве рассматриваются со сроком окупаемости минимум 15 лет. К тому же, по молоку и молочным продуктам мы до сих пор являемся импортозависимыми, даже если считать вместе с Белоруссией. Почему так получается? Потому что, если вы хотите производить больше молока, то необходимо больше средств вкладывать в кормовую базу, комфорт. Сейчас выгоднее собирать по 8 тонн молока с коровы, чем по 10-11. Но это губительно влияет на саму отрасль и приводит к определенному дефициту на рынке и неоправданному росту цен. А рентабельность любого предприятия сейчас, в лучшем случае, 3-4% в год, при том у многих есть обязательства перед банками», — отметил бизнесмен.
Новые меры могут повлиять на цены на молочную продукцию, что вызовет тревогу у потребителя, признался в беседе с НСН генеральный директор Южного молочного союза, руководитель Кубанского филиала Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН Константин Синецкий.
«По мнению Южного молочного союза в молочном животноводстве на сегодня уровень закупочных цен на сырое молоко позволяет покрывать растущую себестоимость даже на производствах, не использующих механизмы государственной поддержки. Конечно, отмена таких массовых форм государственной поддержки молочного производства, как так называемая субсидия на литр произведенного молока, вызывает определенный дискомфорт. К тому же изменение сложившегося уровня рентабельности в сторону его уменьшения вызывает тревогу у производителя», — заключил он.
Ранее Синецкий раскрыл в эфире НСН, чем для молочной отрасли опасно сдерживание цен.
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