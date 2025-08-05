Новые меры могут повлиять на цены на молочную продукцию, что вызовет тревогу у потребителя, признался в беседе с НСН генеральный директор Южного молочного союза, руководитель Кубанского филиала Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН Константин Синецкий.

«По мнению Южного молочного союза в молочном животноводстве на сегодня уровень закупочных цен на сырое молоко позволяет покрывать растущую себестоимость даже на производствах, не использующих механизмы государственной поддержки. Конечно, отмена таких массовых форм государственной поддержки молочного производства, как так называемая субсидия на литр произведенного молока, вызывает определенный дискомфорт. К тому же изменение сложившегося уровня рентабельности в сторону его уменьшения вызывает тревогу у производителя», — заключил он.

Ранее Синецкий раскрыл в эфире НСН, чем для молочной отрасли опасно сдерживание цен.

