«Утащили газ»: Кто виноват в европейском газовом кризисе 2021 года

Кроме того, Новак в интервью РБК напомнил, что сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара и Австралии из-за невыгодных условий на спотовом рынке также в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, а не в Европу. Несмотря на подобные заявления, часть европейских политиков всё же уверены, что вина за газовый кризис лежит прежде всего на России. Немецкий политолог Александр Рар, комментируя сложившуюся ситуацию в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отметил, что Европа и Германия не хотят признавать своих ошибок, поэтому обвиняют Россию в своих газовых проблемах.

«Власти Германии никогда это не будут признавать, потому что это надо встать перед обществом на колени и сказать, что наши «зеленые» сделки и экологическая модернизация проваливаются. Тут столько говорят о том, какой успех правительства, о переходе на «зеленые рельсы», а тут – признавать, что были просчеты за счет общества, людей и промышленности. Никто не будет признавать это», - уверен немецкий политолог.



При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Еврокомиссия уже признала, что «Газпром» не обладает гегемонией на рынке газа в Европе, поэтому любые требования украинских и европейский властей несостоятельны.

«Обязать какую-то коммерческую компанию продавать свой товар где-то на чужой бирже – это полный бред и нонсенс со стороны любого права и антимонопольного регулирования. Это полная чушь. Ощущение, что они находятся в пьяном бреду. Заставить «Газпром» бронировать дополнительные мощности «Нафтогаз» не сможет, потому что Брюссель подтвердил, что «Газпром» не обладает доминирующим положением на газовом рынке, что он выполняет свои обязательства по контрактам. Фактов неисполнения нет, поэтому о чем речь?», - подвел итоги Пикин.

О сложившейся на газовом рынке ситуации неоднократно высказался и президент России Владимир Путин. Так, на заседании 24 декабря он заявил, что странам Европы глупо препятствовать запуску «Северного потока 2», поскольку дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо, для Украины в том числе. По словам главы государства, страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят». Кроме того, на ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент горячо раскритиковал обвинения в адрес «Газпрома», напомнив, что компания еще увеличила поставки на 20%.

«По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, холодная, длинная весна, недозакачка в «подземки», «ветряки» не работали. Это создало дефицит», - объяснил Путин.