«Утащили газ»: Кто виноват в европейском газовом кризисе 2021 года

Газовый кризис в Европе не прекращается, однако в России убеждают, что ее газа хватит на всех.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью 28 декабря перечислил шесть основных причин роста цен на газ в Европе. Среди них он назвал отказ Европы от долгосрочных контрактов и долгосрочных инвестиций в традиционную энергетику, а также рекордно холодную зиму прошлого года. Новак напомнил, что увеличение добычи требует финансовых вложений. При этом, по его словам, ресурсов в России достаточно, чтобы обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах.

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Кроме того, Новак в интервью РБК напомнил, что сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара и Австралии из-за невыгодных условий на спотовом рынке также в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, а не в Европу. Несмотря на подобные заявления, часть европейских политиков всё же уверены, что вина за газовый кризис лежит прежде всего на России. Немецкий политолог Александр Рар, комментируя сложившуюся ситуацию в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отметил, что Европа и Германия не хотят признавать своих ошибок, поэтому обвиняют Россию в своих газовых проблемах.

«Власти Германии никогда это не будут признавать, потому что это надо встать перед обществом на колени и сказать, что наши «зеленые» сделки и экологическая модернизация проваливаются. Тут столько говорят о том, какой успех правительства, о переходе на «зеленые рельсы», а тут – признавать, что были просчеты за счет общества, людей и промышленности. Никто не будет признавать это», - уверен немецкий политолог.

При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Еврокомиссия уже признала, что «Газпром» не обладает гегемонией на рынке газа в Европе, поэтому любые требования украинских и европейский властей несостоятельны.

«Обязать какую-то коммерческую компанию продавать свой товар где-то на чужой бирже – это полный бред и нонсенс со стороны любого права и антимонопольного регулирования. Это полная чушь. Ощущение, что они находятся в пьяном бреду. Заставить «Газпром» бронировать дополнительные мощности «Нафтогаз» не сможет, потому что Брюссель подтвердил, что «Газпром» не обладает доминирующим положением на газовом рынке, что он выполняет свои обязательства по контрактам. Фактов неисполнения нет, поэтому о чем речь?», - подвел итоги Пикин.

О сложившейся на газовом рынке ситуации неоднократно высказался и президент России Владимир Путин. Так, на заседании 24 декабря он заявил, что странам Европы глупо препятствовать запуску «Северного потока 2», поскольку дополнительное поступление газа на рынок снизило бы цену на топливо, для Украины в том числе. По словам главы государства, страны «сами себе подрезают сук, на котором сидят». Кроме того, на ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент горячо раскритиковал обвинения в адрес «Газпрома», напомнив, что компания еще увеличила поставки на 20%.

«По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, холодная, длинная весна, недозакачка в «подземки», «ветряки» не работали. Это создало дефицит», - объяснил Путин.
«Никаких потерь»: Аналитик о переносе сертификации «Северного потока-2»

21 декабря цены на газ в Европе достигли рекордных $2200 за 1 тысячу куб. м., однако уже через два дня опустились до $1600 на фоне заявлений президента РФ. При этом «Газпром» уже девятый день не бронирует дополнительные мощности по газопроводу «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. По словам представителей компании, допмощности не требуются, так как основные покупатели заключили долгосрочные контракты, в соответствии с которым газ поставляется в оговоренном объеме.

Часть европейских аналитиков, однако, выражают уверенность, что мощности не бронируются для ускорения сертификации газопровода «Северный поток-2». Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, процесс может завершиться уже в середине следующего года. «Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок», — подчеркнул Новак.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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