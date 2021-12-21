«Коммерческая ситуация»: Песков объяснил остановку поставок газа в Германию по «Ямал – Европе»

Ранее во вторник физический поток газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ прекратился после отказа «Газпрома» бронировать на 21 декабря мощности прокачки.

В середине декабря стало известно, что сертификация «Северного потока-2» откладывается как минимум на полгода. При этом новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в этом решении Федерального сетевого агентства Германии нет политической составляющей.

Газопровод «Ямал – Европа» проходит через четыре страны - Россию, Белоруссию, Польшу и Германию.

