Новак назвал сроки завершения сертификации «Северного потока – 2»

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок», — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, поставки топлива по трубопроводу могут начаться и раньше, «если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее», пишет «Свободная пресса».

Также зампред правительства рассказал, что реализацию «Северного потока-2» сорвать невозможно, так как газопровод построен в соответствии со всеми требованиями.

Кроме того, Новак выразил надежду, что Европа не будет политизировать проект газопровода и выдвигать новых требований для его запуска, отмечает РЕН ТВ.

