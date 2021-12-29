Новак назвал сроки завершения сертификации «Северного потока – 2»

Сертификация газопровода «Северный поток-2» завершится не позже конца первого полугодия 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

Новак: Сертификацию «Северного потока-2» могут завершить к середине 2022 года

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия - это максимальный срок», — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, поставки топлива по трубопроводу могут начаться и раньше, «если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее», пишет «Свободная пресса».

Также зампред правительства рассказал, что реализацию «Северного потока-2» сорвать невозможно, так как газопровод построен в соответствии со всеми требованиями.

Кроме того, Новак выразил надежду, что Европа не будет политизировать проект газопровода и выдвигать новых требований для его запуска, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводАлександр НовакСеверный Поток-2
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