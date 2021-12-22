«Злоупотребили горилкой»: Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» назвали бредом
«Газпром» не торгует газом на спотовом рынке, и заставить его это делать неправомерно, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Еврокомиссия уже признала, что «Газпром» не обладает гегемонией на рынке газа в Европе, поэтому требования украинской компании несостоятельны, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее «Нафтогаз Украины» обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа и подал соответствующую жалобу в Еврокомиссию.
«Ни к чему не приведет, потому что это бред сивой кобылы. Такое ощущение, что после окончания юридических аргументов у «Нафтогаза» появилось огромное количество горилки, и, видимо, они злоупотребили этим напитком. Никакого разумного юридического обоснования под их позицией нет. «Газпром» не обладает доминирующим положением на европейском газовом рынке, Еврокомиссия это подтвердила. «Газпром» поставляет газ по долгосрочным контрактам, в этих контрактах есть привязка цен к споту, также по договоренности с потребителем возможна привязка к нефтяной корзине, но никак он не поставляет [газ] на спотовый рынок. У «Газпрома» есть электронная биржевая площадка в Санкт-Петербурге, где он продает газ иногда, но это, опять-таки, его добрая воля», - объяснил аналитик.
Представители украинской компании также попросили Брюссель обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на российско-украинской границе. В свою очередь, Пикин напомнил, что заставить «Газпром» торговать на бирже юридически невозможно, и в данном случае ЕС будет на стороне российской компании.
«Обязать какую-то коммерческую компанию продавать свой товар где-то на чужой бирже – это тоже полный бред и нонсенс со стороны любого права и антимонопольного регулирования. Это полная чушь. Ощущение, что они находятся в пьяном бреду. Украина добивается стандартно того же, что и всегда. Пытается максимально вставить палки в колеса «Газпрома». Это всё, что они могут сделать. Я думаю, следующее заявление будет о том, что название «Газпрома» плохо сочетается с названием «Европейский союз», и по этому поводу тоже попробуют подать иск. Заставить «Газпром» бронировать дополнительные мощности «Нафтогаз» не сможет, потому что Брюссель подтвердил, что «Газпром» не обладает доминирующим положением на газовом рынке, что он выполняет свои обязательства по контрактам. Фактов неисполнения нет, поэтому о чем речь?», - подвел итоги Пикин.
Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио заявил, что ситуация на газовом рынке Европы была вызвана действиями России.
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