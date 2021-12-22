«Злоупотребили горилкой»: Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» назвали бредом

Еврокомиссия уже признала, что «Газпром» не обладает гегемонией на рынке газа в Европе, поэтому требования украинской компании несостоятельны, подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее «Нафтогаз Украины» обвинил «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа и подал соответствующую жалобу в Еврокомиссию.

«Ни к чему не приведет, потому что это бред сивой кобылы. Такое ощущение, что после окончания юридических аргументов у «Нафтогаза» появилось огромное количество горилки, и, видимо, они злоупотребили этим напитком. Никакого разумного юридического обоснования под их позицией нет. «Газпром» не обладает доминирующим положением на европейском газовом рынке, Еврокомиссия это подтвердила. «Газпром» поставляет газ по долгосрочным контрактам, в этих контрактах есть привязка цен к споту, также по договоренности с потребителем возможна привязка к нефтяной корзине, но никак он не поставляет [газ] на спотовый рынок. У «Газпрома» есть электронная биржевая площадка в Санкт-Петербурге, где он продает газ иногда, но это, опять-таки, его добрая воля», - объяснил аналитик.