Новак назвал условия для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу, сообщает РИА Новости.

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Для этого «Газпрому» нужны долгосрочные контракты. Он объяснил это тем, что увеличение добычи требует инвестиций. При этом существующая в стране ресурсная база позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах.

Как отметил Новак, предложение о долгосрочных контрактах «всегда действует». По словам вице-премьера, период высоких цен на газ закончится, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме.

Компания «Газпром» по-прежнему готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов дешевле спота, заявил ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазГазпромАлександр Новак
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