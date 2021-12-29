Новак назвал условия для увеличения поставок газа в Европу

Для этого «Газпрому» нужны долгосрочные контракты. Он объяснил это тем, что увеличение добычи требует инвестиций. При этом существующая в стране ресурсная база позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах.

Как отметил Новак, предложение о долгосрочных контрактах «всегда действует». По словам вице-премьера, период высоких цен на газ закончится, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме.

Компания «Газпром» по-прежнему готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов дешевле спота, заявил ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

