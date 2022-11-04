Упереться в потолок. Ценовые ограничения могут применить к газу и металлам
Россия предупреждает о том, что США с союзниками могут воспользоваться ограничительными механизмами не только в отношении цен на российскую нефть, но и другие интересующие ресурсы.
Механизм ценовых ограничений, который США и союзники намерены опробовать на нефти из России, может быть распространен и на другие интересующие Запад товары, в том числе газ и металлы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью National Interest.
Запад предложил установить предельную цену на поставки нефти из России. Евросоюз пока не определил потолок стоимости сырья, однако намерен установить его к 25 ноября, пишет «Свободная пресса». Между тем министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, отмечает RT.
Ограничение уровня цен на нефть и газ подрывает основы рынка и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы. Об этом заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.
«Введение потолков - это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», — цитирует Сечина ТАСС.
Директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в беседе с НСН считает, что Россия в любом случае попытается диверсифицировать рынки сбыта, а дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть от предельной цены, которую предложат европейцы.
«Будет она выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки, это зависит от нашей реакции под воздействием не только экономических причин, но и политических тоже. Как мы понимаем, применяются некие нестандартные меры. Если они не будут распространены на другие страны, то это можно назвать дискриминацией в отношении России», — отметил аналитик.
Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, заявили аналитики компании Vortexa. Отмечается, что Россия поставляла в Индию 946 тысячи баррелей нефти в день, 22% всего импорта сырой нефти. Также Индия впервые ввезла больше нефти из России по морю, чем Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что Россия просто перестанет поставлять нефть в страны «Большой семерки», если они введут на нее ценовые ограничения.
«Большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Если они введут этот коридор, скорее, цены на нефть в очередной раз вырастут. Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать, - к этому не присоединятся, ничего не поменяется», - сказал он.
Администрация американского президента Джо Байдена решила пересмотреть возможные условия ограничения цен на нефть из России в сторону смягчения. Об этом, сославшись на компетентные источники, сообщил Bloomberg.
По всей видимости, полагают источники агентства, США и Евросоюз дадут согласие на ослабление политики контроля потолка по более высокой цене на нефть, чем предполагалось ранее.
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