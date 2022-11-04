Упереться в потолок. Ценовые ограничения могут применить к газу и металлам

Запад предложил установить предельную цену на поставки нефти из России. Евросоюз пока не определил потолок стоимости сырья, однако намерен установить его к 25 ноября, пишет «Свободная пресса». Между тем министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, отмечает RT.

Ограничение уровня цен на нефть и газ подрывает основы рынка и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы. Об этом заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.