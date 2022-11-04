СМИ: G7 и Австралия договорились о потолке цен на нефть РФ
Страны G7 вместе с Австралией договорились установить фиксированную цену на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, коалиция отказалась от плавающего уровня цены на сырье из России и договорилась о фиксированном ценовом потолке, «который будет регулярно оцениваться». Финализация уровня цены на нефть планируется позднее, это произойдет в ноябре.
Ранее официальные лица в Белом доме заявляли, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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