«Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», - сказал политик.

Кулемзин рассказал, что в настоящий момент в отдельных районах Донецка сохраняются локальные нарушения электроснабжения. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях ДНР тоже происходят кратковременные отключения света, добавил он. Глава Донецка уточнил, что это необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и аварийных ситуаций.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова.