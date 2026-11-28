В Донецке более 23 тысяч абонентов временно остались без света
В Донецке без света временно остались 23,2 тысячи абонентов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Кулемзин.
По его словам, это произошло из-за того, что были обесточены 125 подстанций в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.
«Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», - сказал политик.
Кулемзин рассказал, что в настоящий момент в отдельных районах Донецка сохраняются локальные нарушения электроснабжения. Кроме того, в некоторых муниципальных образованиях ДНР тоже происходят кратковременные отключения света, добавил он. Глава Донецка уточнил, что это необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и аварийных ситуаций.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова.
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