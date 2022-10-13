Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен, независимо от его уровня, сообщает РИА Новости.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Цены На НефтьНефтьРоссияАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры