Специалист рассказала, что взрослому человеку при отсутствии противопоказаний можно употреблять не больше 100-140 граммов чистого спирта в неделю, при этом минимум два дня в неделю должны проходить полностью без алкоголя. По словам нарколога, 100 граммов спирта эквивалентны примерно бутылке вина или литру пива.

Калюжная отметила, что, по рекомендациям специалистов, это количество спиртного можно выпивать в течение недели, а не за один раз. Если же человек за один вечер пьет столько алкоголя, это считается эпизодом рискованного употребления, объяснила врач.

Ранее первый зампред Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева в пресс-центре НСН призвала закрыть детям доступ в алкогольные магазины.