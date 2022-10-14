На Украине предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью изданию Newsweek заявил, что потолок цен на российскую нефть должен быть как можно ниже.

Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

По его мнению, его следует установить на уровне предельных издержек добычи нефти, между 10 и 20 долларами за баррель.

Устенко добавил, что принятие решения о потолке цен тормозят обсуждения в Евросоюзе и лоббирование со стороны судоходных организаций, однако механизм всё равно будет запущен.

Ранее, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на российскую нефть следует установить на уровне чуть более 60 долларов за баррель, что позволит России с прибылью добывать и продавать нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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