На Украине предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью изданию Newsweek заявил, что потолок цен на российскую нефть должен быть как можно ниже.
По его мнению, его следует установить на уровне предельных издержек добычи нефти, между 10 и 20 долларами за баррель.
Устенко добавил, что принятие решения о потолке цен тормозят обсуждения в Евросоюзе и лоббирование со стороны судоходных организаций, однако механизм всё равно будет запущен.
Ранее, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на российскую нефть следует установить на уровне чуть более 60 долларов за баррель, что позволит России с прибылью добывать и продавать нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Грузовое движение по Крымскому мосту планируется открыть 15 октября
- СМИ: Туалетная бумага подорожала в мире из-за запрета на экспорт березы из России
- Фрикадельки из IKEA появятся в Metro
- Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Вольные люди»*
- Премьер Украины заявил о полном восстановлении систем электроснабжения в стране
- Новак: взрывы на «Северных потоках» обрекли Европу на энергетическую бедность
- На Украине предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов
- Появились снимки последствий обстрела военными ВСУ российского села
- Организатора продажи данных абонентов Tele2 и «Мегафона» отправили в колонию
- Замминистра финансов США отметил влияние санкций на выпуск оружия в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru