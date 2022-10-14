На Украине предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов

По его мнению, его следует установить на уровне предельных издержек добычи нефти, между 10 и 20 долларами за баррель.

Устенко добавил, что принятие решения о потолке цен тормозят обсуждения в Евросоюзе и лоббирование со стороны судоходных организаций, однако механизм всё равно будет запущен.

Ранее, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на российскую нефть следует установить на уровне чуть более 60 долларов за баррель, что позволит России с прибылью добывать и продавать нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».