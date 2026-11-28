В России с декабря 2026 года начнут действовать несколько новых законов, в том числе о контроле за доходами иноагентов и об ужесточении миграционной политики. Об этом в своем канале в «Максе» написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что первые нормы будут направлены на пресечение противоправной деятельности тех, кто «предал страну».

Володин уточнил, что механизм обмена информацией по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов доработали, и теперь Минюст будет запрашивать необходимые сведения в электронной форме. Кроме того, банки и органы власти, по его словам, обязываются направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса.