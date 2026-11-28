Володин рассказал о новых законах о мигрантах и иноагентах
В России с декабря 2026 года начнут действовать несколько новых законов, в том числе о контроле за доходами иноагентов и об ужесточении миграционной политики. Об этом в своем канале в «Максе» написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что первые нормы будут направлены на пресечение противоправной деятельности тех, кто «предал страну».
Володин уточнил, что механизм обмена информацией по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов доработали, и теперь Минюст будет запрашивать необходимые сведения в электронной форме. Кроме того, банки и органы власти, по его словам, обязываются направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех дней после получения запроса.
Что касается миграционной политики, то Володин рассказал, что с декабря в России полноценно запустят ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». К тому же в стране начнут действовать новые правила оформления патентов и выдачи разрешений на работу, передает RT.
Также в рамках новых мер по борьбе с мошенниками банки и микрофинансовые организации будут обязаны срочно предоставлять в бюро кредитных историй информацию о договорах потребительского займа для предупреждения потенциальной аферы.
Ранее член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в интервью НСН заявила, что введение налога за находящихся в России членов семьи мигрантов позволит более точно понять, сколько тратит РФ на одного иностранца, и в первую очередь нововведение скажется на тех, кто не планирует остаться в России насовсем.
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