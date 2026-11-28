Приставы взыскали с иноагента Слепакова долги по штрафам
Приставы взыскали с покинувшего Россию продюсера Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) задолженность по неоплаченным штрафам. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным судебных приставов, по состоянию на 28 ноября за иноагентом Слепаковым не числится неоплаченных задолженностей перед ними.
В конце октября издание писало, что с комика взыскивают свыше 60 тысяч рублей. Известно, что в отношении него были открыты два исполнительных производства: первое по неоплаченному вовремя иноагентскому штрафу на 45 тысяч рублей, а второе — по материалам мирового судьи о взыскании 16,3 тысячи рублей. Согласно информации источника, из них 12,1 тысячи рублей были задолженностью по штрафу и 4,2 тысячи рублей — исполнительским сбором.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с декабря в России начнут действовать несколько новых законов, в том числе о контроле за доходами иноагентов и об ужесточении миграционной политики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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