Песков: решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем
Решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы нефтяные рынки были стабильными.
«Решения Евросоюза способны внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и могут навредить практически всем государствам», - подчеркнул Песков.
Он также добавил, что сейчас многие страны понимают абсурдность таких резких движений, которые обдумываются в Европейском Союзе с подачи США.
Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в том числе потолок цен на нефть, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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