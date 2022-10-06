Песков: решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем

Решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы нефтяные рынки были стабильными.

«Решения Евросоюза способны внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и могут навредить практически всем государствам», - подчеркнул Песков.

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Он также добавил, что сейчас многие страны понимают абсурдность таких резких движений, которые обдумываются в Европейском Союзе с подачи США.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в том числе потолок цен на нефть, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На НефтьСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюзДмитрий Песков
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