Песков: решение ЕС о потолке цен на российскую нефть навредит всем

Решение ЕС о потолке цен на российскую нефть может навредить всем участникам мирового рынка нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы нефтяные рынки были стабильными.

«Решения Евросоюза способны внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и могут навредить практически всем государствам», - подчеркнул Песков.